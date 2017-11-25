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Перед последним туром Аронян – единоличный лидер турнирной таблицы Гран При


Известен соперник лидера  армянских шахмат, действующего обладателя Кубка мира Левона Ароняна в  следующем туре Гран При.

Как  передает Арменпресс, в Испании завершается турнир ФИДЕ – последний  в  этом году.

Перед последним туром Аронян – единоличный лидер турнирной  таблицы Гран При.

 Занявшие  первую и вторую строчки в общем зачете получат право участвовать в матче претендентов на мировую шахматную корону.

По итогам 3 этапа общезачетную таблицу возглавляет ШахриярМамедьяров (340 очков).  Второй – Александр Грищук (336,4). Они завершили свои выступления в розыгрыше Гран При. На третьем месте – ТеймурРаджапов (241,4),  на 4 – Дин Лиже (240), замыкает первую пятерку Максим Вашье-Лаграв(211.4). Претенденты  на турнир претендентов – Левон  Аронян, Сергей Карякин, Дин Лиже и Владимир Крамник.

 

 



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