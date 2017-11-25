Известен соперник лидера армянских шахмат, действующего обладателя Кубка мира Левона Ароняна в следующем туре Гран При.

Как передает Арменпресс, в Испании завершается турнир ФИДЕ – последний в этом году.

Перед последним туром Аронян – единоличный лидер турнирной таблицы Гран При.

Занявшие первую и вторую строчки в общем зачете получат право участвовать в матче претендентов на мировую шахматную корону.

По итогам 3 этапа общезачетную таблицу возглавляет ШахриярМамедьяров (340 очков). Второй – Александр Грищук (336,4). Они завершили свои выступления в розыгрыше Гран При. На третьем месте – ТеймурРаджапов (241,4), на 4 – Дин Лиже (240), замыкает первую пятерку Максим Вашье-Лаграв(211.4). Претенденты на турнир претендентов – Левон Аронян, Сергей Карякин, Дин Лиже и Владимир Крамник.