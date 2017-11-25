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Мануэл Петросян отстает от лидера на пол-очка – первенство мира


На проходящем в Италии первенстве мира для юношей и девушек до 20 лет состоялись партии предпоследнего – 10 тура.

Как  передает Арменпресс, в этом туре  победили Мануэл Петросян и Тигран Арутюнян. АйкМартиросян сыграл вничью.

По итогам тура, Мануэл Петросян (7,5 очков) отстает от лидера на пол-очка. АйкМартиросян набрал 6,5 очков.

У девушек: в этом туре  Сирануш Гукасян проиграла.

Предстоит последний  тур на звание  победителя  первенства мира.



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