Мануэл Петросян отстает от лидера на пол-очка – первенство мира

На проходящем в Италии первенстве мира для юношей и девушек до 20 лет состоялись партии предпоследнего – 10 тура.

Как передает Арменпресс, в этом туре победили Мануэл Петросян и Тигран Арутюнян. АйкМартиросян сыграл вничью.

По итогам тура, Мануэл Петросян (7,5 очков) отстает от лидера на пол-очка. АйкМартиросян набрал 6,5 очков.

У девушек: в этом туре Сирануш Гукасян проиграла.

Предстоит последний тур на звание победителя первенства мира.