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Налбандян и Могерини подписали Протокол о взаимопонимании высоко уровня по расширению Трансъевропейской транспортной сети в Республику Армения


Находящийся в Брюсселе в составе делегации, возглавляемой президентом Республики Армения министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини 24-го ноября подписали Протокол о взаимопонимании высоко уровня по расширению Трансъевропейской транспортной сети в Республику Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, документ направлен на повышение эффективности транспортного сообщения между странами Европейского союза и Восточного партнерства, определение общих инфраструктурных приоритетов и развитие транспортных сетей. 



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