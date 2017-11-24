Налбандян и Могерини подписали Протокол о взаимопонимании высоко уровня по расширению Трансъевропейской транспортной сети в Республику Армения

Находящийся в Брюсселе в составе делегации, возглавляемой президентом Республики Армения министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини 24-го ноября подписали Протокол о взаимопонимании высоко уровня по расширению Трансъевропейской транспортной сети в Республику Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, документ направлен на повышение эффективности транспортного сообщения между странами Европейского союза и Восточного партнерства, определение общих инфраструктурных приоритетов и развитие транспортных сетей.