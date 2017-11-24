Соглашение с ЕС создает прочную основу для укрепления политического диалога и экономического сотрудничества: глава МИД Армении

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом открывает новую страницу в истории двусторонних отношений Армения-ЕС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, об этом после подписания соглашения сказал в Брюсселе министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Подписание Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом стало одним из ключевых достижений этого саммита. Это всеобъемлющее и амбициозное соглашение - наше совместное достижение, которое открывает новую главу в отношениях Армения-ЕС. Это прочная правовая основа для укрепления политического диалога, расширения экономического и отраслевого сотрудничества, создания новых возможностей для торговли и инвестиций, расширения мобильности на благо наших граждан», - отметил Налбандян.

По словам Налбандяна, соглашение станет новым стимулом для реализации реформ, проводимых в Армении по укреплению демократических институтов, прав человека и верховенства закона.

«Важно, что в соглашении подтверждается приверженность ЕС поддерживать усилия и подходы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, в частности неприменения силы или угрозы силой, равенства народов и права на самоопределение и территориальной целостности.

Армения готова и впредь развивать и укреплять всестороннее сотрудничество с ЕС во всех представляющих двусторонний интерес сферах на основе этого соглашения. Мы убеждены, что наши достижения за предыдущие годы являются твердой почвой для продолжения и дальнейшего расширения нашего партнерства, и, несомненно, это новое соглашение выведет наши отношения на качественно новый уровень», - сказал глава МИД Армении.