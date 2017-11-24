Время в Ереване: 11:07:36,   24 Ноябрь

Европейский союз пригласит молодежь стран Восточного партнерства в страны ЕС для получения образования


Европейский союз пригласит молодежь стран Восточного партнерства в страны ЕС для получения образования и стажировки. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства сказал председатель Совета ЕС Дональд Туск.

«Одним из приоритетов наших усилий будет молодежь. Мы намерены расширить возможности молодых граждан стран Восточного партнерства получать образование и проходить переподготовку в странах ЕС, в том числе посредством программы «Эразмус+», - сказал Туск.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Восточное партнерство – это прежде всего партнерство людей, возможность сблизить их.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации