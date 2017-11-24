Европейский союз пригласит молодежь стран Восточного партнерства в страны ЕС для получения образования и стажировки. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства сказал председатель Совета ЕС Дональд Туск.

«Одним из приоритетов наших усилий будет молодежь. Мы намерены расширить возможности молодых граждан стран Восточного партнерства получать образование и проходить переподготовку в странах ЕС, в том числе посредством программы «Эразмус+», - сказал Туск.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что Восточное партнерство – это прежде всего партнерство людей, возможность сблизить их.