Левон Аронян сыграл вничью: Гран-при ФИДЕ

Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью в очередном туре заключительного этапа Гран-при ФИДЕ в Пальма-де-Мальорке (Испания).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в восьмом туре Аронян белыми сыграл с Евгением Томашевским (Россия). Гроссмейстеры поделили очко.

На данный момент в активе Ароняна 5 очков.