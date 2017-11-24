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Левон Аронян сыграл вничью: Гран-при ФИДЕ


Армянский гроссмейстер Левон Аронян сыграл вничью в очередном туре заключительного этапа Гран-при ФИДЕ в Пальма-де-Мальорке (Испания).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в восьмом туре Аронян белыми сыграл с Евгением Томашевским (Россия). Гроссмейстеры поделили очко.

На данный момент в активе Ароняна 5 очков.



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