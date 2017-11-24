Мэр Еревана Тарон Маргарян посетил площадь имени Согомона Тейлеряна в Марселе

Мэр Еревана Тарон Маргарян, прибывший с официальным визитом в Марсель по случаю 25-летия подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между Ереваном и Марселем, в сопровождении генерального консула Армении в Марселе Вардана Сирмакеса и вице-мэра города Марсель Дидье Паракяна посетил площадь, которая в этом году была официально названа в честь Согомона Тейлеряна.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, на площади к ним присоединилась также находящаяся в Марселе министр диаспоры Армении Грануш Акопян.

Генеральный консул Армении в Марселе сообщил мэру Еревана и членам делегации о том, что официальная церемония наименования площади прошла в этом году, 21-го апреля в преддверии годовщины Геноцида армян. Вардан Сирмакес также отметил, что в официальной церемонии наименования площади, организованной мэрией Марселя и Советом по координации армянских организаций Франции, приняли участие мэр Марселя Жан-Клод Годен, общественные и политические деятели, а также представители армянской общины Франции.

Вместе с присутствующими мэр Еревана Тарон Маргарян возложил цветы к памятной доске, свидетельствующей о наименовании площади.