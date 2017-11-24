В присутствии президента Республика Армения подписано Соглашение Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве

В Брюсселе в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.