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В присутствии президента Республика Армения подписано Соглашение Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве


В Брюсселе в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

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