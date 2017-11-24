Дональд Туск считает амбициозным Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС

Председатель Европейского Совета Дональд Туск считает амбициозным Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как сообщает Арменпресс, об этом Туск сказал на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства.

«Мы подпишем амбициозное соглашение с Арменией. На саммите Восточного партнерства мы согласовали перспективы экономических и политических направлений со странами Восточного партнерства на предстоящие годы, до 2020 года», - сказал Туск, отметив, что ЕС является вторым по размеру рынком импорта и экспорта Армении.