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Дональд Туск считает амбициозным Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС


Председатель Европейского Совета Дональд Туск считает амбициозным Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как сообщает Арменпресс, об этом Туск сказал на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства.

«Мы подпишем амбициозное соглашение с Арменией. На саммите Восточного партнерства мы согласовали перспективы экономических и политических направлений со странами Восточного партнерства на предстоящие годы, до 2020 года», - сказал Туск, отметив, что ЕС является вторым по размеру рынком импорта и экспорта Армении.



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