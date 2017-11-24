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На автодорогах местами наблюдается гололедица


Министерство ЧС Армении сообщает, что 24-го ноября по положению на 20:00 часов все автодороги проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на автодорогах Апаран-Спитак, Сисиан-Горайк, «Зангер»-Сараван, Ноемберян-Джуджеван-Воскепар наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей за исключением грузовых автомобилей.



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