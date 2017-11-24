Подписание соглашения с ЕС будет выгодно для Армении: Франк Энгель

Подписываемое между Арменией и ЕС соглашение является свидетельством того, что Армения сохраняет проевропейскую ориентацию. В беседе с Арменпресс такое мнение выразил депутат Европарламента Франк Энгель.

«Даже если вопрос касается нескольких сфер экономики Армении, тот факт, что страна может экспортировать свою продукцию в страны-члены Таможенного союза, может иметь выгодное влияние.

Экономика Армении является экономикой по предоставлению услуг и может развиваться именно в этом направлении. Кроме экономического элемента, мы также укрепляем политический диалог и партнерство, культурную и образовательную связи. Как только договор будет подписан и ратифицирован, мы сможем двигаться к либерализации визового режима. Это хороший день для Армении и ЕС, у нас совместные ожидания», - сказал Энгель.