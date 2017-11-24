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Азиатские индексы - 24-11-17


ТОКИО, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.12% и составил 22550.85 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.20% и составил 1780.56 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.06% и составил 3353.82 пункта, а HANG SENG вырос на 0.53% и составил 29866.32 пункта.



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