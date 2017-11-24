Азиатские индексы - 24-11-17
ТОКИО, 24 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.12% и составил 22550.85 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.20% и составил 1780.56 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.06% и составил 3353.82 пункта, а HANG SENG вырос на 0.53% и составил 29866.32 пункта.
- 21:53 На станции метро в Лондоне прогремели выстрелы
- 21:45 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей
- 21:08 Предстоящие на 25 ноября мероприятия
- 21:00 Налбандян и Могерини подписали Протокол о взаимопонимании высоко уровня по расширению Трансъевропейской транспортной сети в Республику Армения
- 20:16 Соглашение с ЕС создает прочную основу для укрепления политического диалога и экономического сотрудничества: глава МИД Армении
- 20:04 Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Египта
- 20:02 Европейский союз пригласит молодежь стран Восточного партнерства в страны ЕС для получения образования
- 19:51 ЕС и Армения предпринят практические шаги по реализации соглашения: Могерини
- 19:48 Левон Аронян сыграл вничью: Гран-при ФИДЕ
- 19:43 Мэр Еревана Тарон Маргарян посетил площадь имени Согомона Тейлеряна в Марселе
- 19:31 В присутствии президента Республика Армения подписано Соглашение Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве
- 19:22 Дональд Туск считает амбициозным Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС
- 19:21 На автодорогах местами наблюдается гололедица
- 19:15 Исторический документ: Армения и ЕС подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
- 19:13 Парафировано Соглашение между Арменией и ЕС об общей авиационной зоне
- 19:09 Подписание Соглашения Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве показывает готовность ЕС к сотрудничеству: Юнкер
- 18:55 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-11-17
- 18:52 Подписание соглашения с ЕС будет выгодно для Армении: Франк Энгель
- 18:51 Азиатские индексы - 24-11-17
- 18:40 В Брюсселе подводят итоги саммита Восточного партнерства: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 18:25 Верховный суд Испании взял на себя рассмотрение дела Пучдемона и его соратников
- 18:21 СМИ: число жертв теракта в Египте возросло до 120 человек
- 18:15 Армянский офис МККК готов организовать передачу тела солдата азербайджанской стороне
- 18:13 Нью-Йорк наполнился гигантскими надувными игрушками
- 18:02 физические упражнения предотвращают старческое слабоумие
- 17:53 «Грязное старье» американца продали за полтора миллиона долларов
- 17:48 Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с мэром Марселя Жаном-Клодом Годеном
- 17:38 Мэр Еревана возложил венок к хачкару, символизирующему дружбу Еревана и Марселя
- 17:36 Глава МИД Армении в Брюсселе встретился с министром иностранных дел и сотрудничества Испании
- 17:31 Показана эволюция самых сексуальных людей за последние 27 лет
- 17:14 Участники саммита Восточного партнерства ЕС приняли итоговую декларацию
- 17:04 ЕС выделил €40 млн Италии для борьбы с миграционным кризисом
- 16:53 Глава МИД Армении встретился с министром иностранных дел и торговли Ирландии
- 16:45 Хворостовского похоронят недалеко от могилы Шаляпина
- 16:22 Разрешение нагорно-карабахского конфликта без реализации права народа Нагорного Карабаха на свободное самоопределение: президент Армении
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