Верховный суд Испании взял на себя рассмотрение дела Пучдемона и его соратников

Верховный суд Испании взял на себя рассмотрение дела, по которому проходят бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон и 13 экс-членов его правительства.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в пятницу решении суда.

Изначально дело было заведено Национальной судебной коллегией пиренейского королевства. Теперь его ведением займется судья Пабло Льярена. В его компетенцию переходит решение об освобождении из-под стражи восьмерых каталонских политиков, которые находятся в заключении со 2 ноября.

Прокуратура обвиняет Пучдемона и его соратников в мятеже, бунте и растрате. Экс-глава региона и четверо бывших членов его правительства бежали в Бельгию. Национальная судебная коллегия уже выдала ордер на их арест.



