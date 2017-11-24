СМИ: число жертв теракта в Египте возросло до 120 человек

Жертвами атаки боевиков на мечеть на севере Синайского полуострова в пятницу в Египте стали 120 человек, около 80 пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Al-Ahram со ссылкой на источники в структурах власти.

Ранее государственное информационное агентство MENA сообщило о том, что жертвами атаки боевиков на мечеть стали 85 человек, около 80 пострадали.

Скоординированное нападение на мечеть было совершено во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда в 30 км к западу от Эль-Ариша, столицы провинции Северный Синай. Террористы окружили мечеть на четырех внедорожниках, подорвали взрывное устройство среди молящихся, а затем открыли по людям беспорядочный огонь. Сообщается, что нападавшие также обстреливали машины скорой помощи, которые эвакуировали раненых с места атаки.

Во всех больницах и госпиталях провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. Подразделения армии и полиции проводят операцию по прочесыванию местности.

В связи с произошедшим президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны с участием глав силовых ведомств. Министерство внутренних дел уже создало специальную комиссию по расследованию теракта, а также распорядилось взять под усиленную охрану все государственные и общественно значимые учреждения, в том числе мечети и церкви. В стране по распоряжению президента объявлен общенациональный трехдневный траур по жертвам террористической атаки. Ни одна из действующих в Египте экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за эту вылазку.