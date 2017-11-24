Нью-Йорк наполнился гигантскими надувными игрушками

Традиционный ежегодный парад по случаю национального праздника США - Дня благодарения - прошел в четверг в Нью- Йорке. Более 3,5 млн человек собрались на улицах города, чтобы понаблюдать за этим красочным мероприятием в центре Манхэттена, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Старт грандиозному шествию, организованному универмагом Macy's, по традиции дал мэр мегаполиса Билл де Блазио. Участники парада прошли маршрутом протяженностью около четырех километров по Шестой авеню - от Центрального парка до площади, где расположен этот один из старейших нью- йоркских магазинов. Они несли множество огромных кукол и гигантских воздушных шаров в форме известных персонажей мультфильмов и комиксов.