Армянский офис МККК готов организовать передачу тела солдата азербайджанской стороне

Ереванский офис Международного комитета Красного Креста (МККК) готов действовать в качестве независимого посредника и организовать передачу тела солдата азербайджанской стороне. Об этом в беседе с Арменпресс сказала сотрудник отдела связи МККК в Армении Зара Аматуни.

«Мы готовы выступать в качестве независимого посредника и организовать передачу тела азербайджанского солдата с того момента, когда будет достигнуто согласие с властями Армении и Азербайджана», - сказала она.

В ответ на вопрос о том, что армянская сторона выразила готовность передать тело азербайджанской стороне через посредничество МККК, следовательно, теперь на самом деле ожидается согласие другой стороны, Зара Аматуни сказала: «Когда мы говорим о согласии, мы имеем в виду не заявления. Есть некоторые вопросы, которые необходимо решить, чтобы мы могли действовать как нейтральный посредник. Согласие - это, с одной стороны, просьба к стороне, которую вы подаете, а с другой стороны, когда все вопросы уже согласованы. Это процесс, который можно решить за один или несколько дней».

Напомним, что накануне министерство обороны заявило Армении, что утром 23-го ноября, напротив одной из боевых позиций на юго-западном участке государственной границы Армении, на нейтральной полосе между позициями, военнослужащими ВС Армении был обнаружен труп военнослужащего азербайджанских вооруженных сил. По полученным оперативно-разведывательным данным, вышеуказанный военнослужащий является капитаном ВС Азербайджана, командиром роты, который после имевшего места преступления в войсковой части совершил побег. Министерство обороны выразило готовность передать тело азербайджанского военнослужащего азербайджанской стороне при посредничестве МККК.