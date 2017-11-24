«Грязное старье» американца продали за полтора миллиона долларов

Житель Калифорнии (США) продал старое покрывало, которое называл несколько лет грязным старьем, за полтора миллиона долларов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в сюжете телеканала CNBC.

История, произошедшая еще в 2012 году, получила огласку только сейчас. Плотник Лорен Крайтцер (Loren Krytzer), которому в 2007-м ампутировали ногу, долгое время жил на 200-долларовое пособие по инвалидности. Однажды он нашел в квартире своей умершей бабушки покрывало, которое использовали один раз, чтобы принять роды у кошки. Мужчина хранил его у себя дома в течение семи лет.

По его словам, он не мог обеспечить своих детей, поэтому отправил их к родственникам, а сам начал пить. В 2011 году он увидел по телевизору сюжет, в котором говорили об антикварном покрывале, сшитом племенем навахо в 1800-х годах. По словам ведущего передачи, его можно продать за 500 тысяч долларов.

Крайтцер сравнил старое покрывало бабушки с показанным в телевизоре и пришел к выводу, что они идентичны. Несмотря на слова своей матери о том, что «никто не даст даже 10 долларов за это». Вещью заинтересовались в аукционном доме John Moran, где пообещали продать покрывало за 200 тысяч долларов.

Сообщается, что торги длились чуть более минуты, в итоге покрывало продали за полтора миллиона долларов. «Я не мог поверить во все это. Всю жизнь я жил тяжело. Теперь я стал богатым», — рассказал американец. Также известно, что покупатель антиквариата позже продал покрывало за 1,8 миллиона долларов.