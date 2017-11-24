Время в Ереване: 11:07:36,   24 Ноябрь

«Грязное старье» американца продали за полтора миллиона долларов


Житель Калифорнии (США) продал старое покрывало, которое называл несколько лет грязным старьем, за полтора миллиона долларов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в сюжете телеканала CNBC.

История, произошедшая еще в 2012 году, получила огласку только сейчас. Плотник Лорен Крайтцер (Loren Krytzer), которому в 2007-м ампутировали ногу, долгое время жил на 200-долларовое пособие по инвалидности. Однажды он нашел в квартире своей умершей бабушки покрывало, которое использовали один раз, чтобы принять роды у кошки. Мужчина хранил его у себя дома в течение семи лет.

По его словам, он не мог обеспечить своих детей, поэтому отправил их к родственникам, а сам начал пить. В 2011 году он увидел по телевизору сюжет, в котором говорили об антикварном покрывале, сшитом племенем навахо в 1800-х годах. По словам ведущего передачи, его можно продать за 500 тысяч долларов.

Крайтцер сравнил старое покрывало бабушки с показанным в телевизоре и пришел к выводу, что они идентичны. Несмотря на слова своей матери о том, что «никто не даст даже 10 долларов за это». Вещью заинтересовались в аукционном доме John Moran, где пообещали продать покрывало за 200 тысяч долларов.

Сообщается, что торги длились чуть более минуты, в итоге покрывало продали за полтора миллиона долларов. «Я не мог поверить во все это. Всю жизнь я жил тяжело. Теперь я стал богатым», — рассказал американец. Также известно, что покупатель антиквариата позже продал покрывало за 1,8 миллиона долларов.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации