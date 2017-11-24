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Мэр Еревана возложил венок к хачкару, символизирующему дружбу Еревана и Марселя


Находящийся в Марселе с официальным визитом по случаю 25-летия подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между Ереваном и Марселем мэр Еревана Тарон Маргарян в сопровождении вице-мэра города Марсель Дидье Паракяна и генерального консула РА в Марселе Вардана Сирмакеса посетил парк Борели. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, Тарон Маргарян возложил венок к установленному в парке хачкару, символизирующему дружбу Еревана и Марселя.



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