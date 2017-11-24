Глава МИД Армении в Брюсселе встретился с министром иностранных дел и сотрудничества Испании

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, находящийся в Брюсселе в составе делегации, возглавляемой президентом Республики Армения, 24-го ноября встретился с министром иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи министры иностранных дел затронули вопросы повестки дня армяно-испанских отношений, отметили необходимость дальнейшего углубления взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, подчеркнув, что совместными усилиями возможно будет этому придать новый импульс. В этой связи Эдвард Налбандян и Альфонсо Дастис отметили важность проведения периодических политических консультаций и расширения договорно-правовой базы.

Собеседники коснулись ряда актуальных региональных и международных проблем.

Эдвард Налбандян представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию карабахской проблемы.

Министр Альфонсо Дастис представил последние развития в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Каталонии, и шаги по нахождению решений.

Собеседники также обменялись мнениями вокруг отношений Армении и Европейского союза, саммита Восточного партнерства, а также Соглашения Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.