Глава МИД Армении встретился с министром иностранных дел и торговли Ирландии

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, находящийся в Брюсселе в составе делегации, возглавляемой президентом Республики Армения, 24-го ноября встретился с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковеном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, министры иностранных дел обменялись мнениями вокруг возможных путей дальнейшего укрепления армяно-ирландских отношений.

Собеседники обоюдно подчеркнули важность активизации политического диалога, углубления торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения договорно-правовой базы, активизации межпарламентских связей, организации двусторонних взаимных визитов, взаимодействия в рамках международных организаций.

Собеседники коснулись отношений Армении и Европейского союза, обменялись мнениями вокруг Соглашения Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.