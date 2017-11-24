Sky: около 50 человек погибли в результате атаки на мечеть в Египте

Не менее 50 человек погибли в пятницу в результате атаки боевиков на мечеть на севере Синайского полуострова в Египте. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его данным, нападение было совершено во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда неподалеку от Эль-Ариша - столицы провинции Северный Синай. Большинство погибших - мирные жители. Среди убитых также есть солдаты-срочники.

По поступающей информации, террористы сначала привели в действие взрывное устройство среди молящихся, а затем открыли по ним огонь.

По данным властей страны, 75 человек пострадали в результате взрыва в мечети. Об этом, как сообщила газета Al-Ahram, заявил в пятницу официальный представитель министерства здравоохранения страны.

По его словам, "при взрыве пострадали 75 человек". Он не указал, сколько среди пострадавших убитых и раненых.





