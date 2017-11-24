Президент Армении выступил с речью на саммите Восточного партнёрства ЕС

Президент Армении Серж Саргсян в Брюсселе принял участие в саммите Восточного партнёрства ЕС. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саргсян выступил с речью на саммите.

Президент Армении отметил:

«Уважаемый председатель Туск,Уважаемый Высокий представитель,Дамы и господа,Я благодарен за терпеливую подготовку и проведение этого саммита на высоком уровне.Хотел бы отметить, что 2017 год по праву можно считать важной вехой в четвертьвековой истории отношений Армения-ЕС, что будет ознаменовано сегодня, в рамках этого саммита, подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве РА-ЕС. Это всеохватный документ, отображает значительные развития наших двусторонних отношений за последний период и определяет необходимые для их углубления ориентиры.Это соглашение - не только новый юридический документ, а отображение той основанной на правах человека и основополагающих свободах системы ценностей, которую мы исповедуем. В основу соглашения заложены такие важные положения укрепления демократии, каковыми являются приоритет права, укрепление правосудия, развитие государственных и общественных институтов, хорошее управление. Эффективное воплощение в жизнь этих положений имеет жизненно важное значение с точки зрения успешной реализации дальнейших реформ в нашей стране. Именно основанное на этих совместных ценностях развитие является залогом долгосрочного и устойчивого прогресса каждого ответственного члена международного сообщества. Я благодарен руководству Европейского Совета за оказанную в течение этого процесса поддержку.Важность этого соглашения не ограничивается отношениями Армения-ЕС: наши многочисленные международные партнёры характеризуют Армению как страну, сближающую различные интеграционные структуры, руководствуясь духом согласия и сопоставления интересов, сотрудничества и сосуществования, что чрезвычайно обязывает. Хочу подчеркнуть, что во всём процессе целью Армении изначально было дальнейшее углубление наших двусторонних и многосторонних интересов.Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве - наш общий успех, и может стать положительным прецедентом для других программ. Поздравляю всех нас в связи с этим.Уважаемые коллеги,Успехи последних двух лет в большой степени обусловлены итогами Рижского саммита, в частности, совместными усилиями, приложенными для реализации касающихся Армении положений. Армения, вероятно, принадлежит к числу тех партнёров ЕС, кому удалось почти полностью реализовать принятые на себя в 2015 году обязательства. Будьте уверены, что на этом саммите решимость Армении, а также наших партнёров ЕС, вскоре приведёт к ещё большему сближению наших обществ, для чего, конечно, существенное значение имеет старт диалога по либерализации виз.Дамы и господа,Мы прибыли в Брюссель с той убеждённостью, что саммит явится важной вехой для Восточного партнёрства. Армения изначально поддерживала этот формат сотрудничества с тем пониманием, что это партнёрство призвано стимулировать устойчивое региональное развитие и, являясь объединяющим фактором, сотрёт разделительные линии, основываясь на основополагающих правах человека и народов.Господин Председатель, президент Азербайджана в очередной раз озвучивает безосновательные обвинения в адрес Армении. Сколь ни пытается Азербайджан, к месту или неуместно, извратить сущность НК конфликта и его мирного урегулирования, всё равно, урегулирование конфликта основывается на трёх принципах международного права, а именно: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность и право народов на самоопределение, которые предложены единственной занимающейся урегулированием конфликта имеющей международный мандат структурой - сопредседательством Минской группы ОБСЕ. В этом контексте разрешение конфликта без реализации права народа НК на свободное самоопределение, просто, невозможно.Хочу также подчеркнуть, что каждый конфликт особенный по своему характеру, сути и основами урегулирования, и в этом плане неправильны попытки рассматривать конфликты в одной общности.Ещё одно замечание: Организация Объединённых Наций никогда не принимала резолюции по части урегулирования вопроса Нагорного Карабаха. Принятые в 1993 году со стороны ООН четыре резолюции касались прекращения военных действий в части Нагорного Карабаха, от чего Азербайджан отказался. И сейчас, 25 лет спустя, говорить о том, что Армения не выполняет свои обязательства, думаю, несвоевременно.Надеюсь, что урегулирование существующих в регионе Восточного партнёрства проблем позволит иметь более мирную, благополучную Европу.Армения будет и впредь верна своему видению укрепления мира и устойчивого развития».