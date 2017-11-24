Смерч обрушился на черноморское побережье Грузии

На побережье Черного моря у портового города Поти зафиксировали смерч. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Imedi.

Атмосферное явление продолжалось в течение нескольких минут. Как сообщили в пресс-службе мэрии города Поти, сообщений о повреждениях в соответствующие службы не поступала.

По данным Государственной гидрографической службы Грузии, повторения смерча не ожидается. Согласно их информации, непогода на черноморском побережье сохранится еще несколько дней, шторм на Черном море составит 5-6 баллов.



