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Смерч обрушился на черноморское побережье Грузии


На побережье Черного моря у портового города Поти зафиксировали смерч. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Imedi.

Атмосферное явление продолжалось в течение нескольких минут. Как сообщили в пресс-службе мэрии города Поти, сообщений о повреждениях в соответствующие службы не поступала.

По данным Государственной гидрографической службы Грузии, повторения смерча не ожидается. Согласно их информации, непогода на черноморском побережье сохранится еще несколько дней, шторм на Черном море составит 5-6 баллов.


 

 



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