Конечная фаза переговоров по Brexit начнется 4 декабря

Конечная фаза переговоров по выходу Великобритании из ЕС начнется 4 декабря. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по прибытии на 5-й саммит "Восточное партнерство".

"Я увижусь с [премьер-министром Великобритании Терезой] Мэй 4 декабря. Собственно говоря, конечная фаза начнется с 4 декабря", - сказал он, отметив, что в переговорном процессе "есть движение". "Я надеюсь, что переговоры пойдут в правильном направлении", - добавил Юнкер.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня, почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Диалог должен продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам выход из ЕС должен быть осуществлен 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.



