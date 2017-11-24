Телемарафон Всеармянского фонда «Армения» опубликовал имена десятки самых крупных дарителей. Как передает «Арменпресс», во главе десятки самых крупных дарителей – аноним из США, 2.5 млн долларов; на втором месте – Самвел Карапетян, РФ, 2 млн 250 тысяч долларов.

Зангезурский медно-молибденовый комбинат перечислил 350 тысяч долларов, Самвел Алексанян - 200 тысяч долларов; семья Варданян - 125 тысяч долларов; Варужан Григорян, Барсег Бегларян, аноним, семья Багдасарянов, Генрик Тер-Гукасян, «Валеккс Групп» - по 100 тысяч долларов. Ваге Карапетян - 60 тысяч долларов, Жан-Мари Атамиан и Альберт Бояджян – по 50 тысяч долларов.

На телемарафоне Всеармянского фонда «Армения» было собрано 12 млн 505 тысяч 456 долларов Համօգտագործել

На телемарафоне Всеармянского фонда «Армения» было собрано 12 млн 505 тысяч 456 долларов.

Как сообщает Арменпресс, телемарафон объединяет программы, реализуемые в Армении, Арцахе и Диаспоре в течение всего года. Это является основным средством пополнения Всеармянского фонда «Армения». Собранные средства направляются на реализацию масштабных стратегических программ, утверждаемых ежегодно в Совете попечителей.

Все поступления от телемарафона «Урожайный Арцах» будут потрачены на реализацию бурения глубоких скважин в Арцахе, строительства новой ирригационной сети и внедрения системы солнечной энергии в Аскеране и Шуши.

В прошлом году на телемарафоне Всеармянского фонда «Армения» «Мой Арцах» было собрано 15,4 млн долларов. Эти средства пошли на восстановление пострадавших населенных пунктов, обеспечение безопасности м ирного населения, помощь многодетным семьям.

За 25 лет деятельности, благодаря около 700 тысячам дарителей Всеармянского фонда «Армения» было осуществлено 50 тысяч программ, на общую сумму 350 млн долларов.