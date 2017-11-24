Текст декларации саммита Восточного партнерства ЕС согласован. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Брюсселя, об этом в беседе с журналистами сказал министр ИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Несмотря на то, что опыт Рижского саммита показывает, что до последней минуты не исключены сюрпризы, когда лидеры стран намерены подписать документ, однако в последний момент что-то случается. По моим сведениям, все спорные вопросы согласованы, надеюсь, что на этот раз сюрпризов не будет, и декларация будет принята»,- сказал министр ИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Предполагается, что декларация будет принята и оглашена к концу саммита.

Как сказал министр ИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, в разделе о замороженных конфликтах согласования даются очень трудно, как это показал опыт Латвии в 2015 году, однако в этом году удалось конструктивно согласовать все вопросы.

В Брюсселе стартовал 5-й саммит «Восточного партнерства», на нем планируют утвердить 20 целей на ближайшие годы.

Программа ЕС «Восточное партнерство» была запущена в 2009 году с целью углубления политических и экономических связей шести стран – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины – с Евросоюзом. За время, прошедшее с предыдущего саммита в Риге в мае 2015 года, вступили в силу три соглашения об ассоциации: с Грузией и Молдовой в 2016-м, с Украиной - в сентябре этого года.Кроме того, в 2017 году грузины и украинцы получили возможность посещать Шенгенскую зону без виз, имея только биометрические паспорта – то, чем граждане Молдовы пользуются с 2014 года.

Ожидается также подписание соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Этот документ должен усилить сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля.

В соглашении подчеркивается важность и необходимость мирного урегулирования карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, основанным на международном праве, в частности, неприменение силы и угроз применения силы, территориальной целостности и равных прав, а также права народов на самоопределение.

Нарине Назарян