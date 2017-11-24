Астронавт Тома Песке выпустил альбом космических фотографий

Астронавт Тома Песке во время своих репортажей с орбиты честно признавался, что фотографировать через купол обсерватории Международной космической станции стало для него одним из любимых занятий в свободное время, то есть вечером каждого воскресенья. И увлечение оказалось не напрасным - астронавт Европейского космического агентства, проведя на орбите 196 суток, теперь на Земле выпустил большой альбом сделанных им фотографий, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Книга объемом в 320 страниц, озаглавленная "Terre (s)" ("Земля и земли") выпущена крупнейшим парижским издательством Michel Lafon. Она повествует о всей красоте и всей беззащитности нашей планеты.

"Космический" фотоальбом выпущен тиражом в 5 тыс. экземпляров. Все авторские гонорары за книгу ценой в €39,95 будут переданы Песке французской благотворительной организации "Рестораны сердца", готовящей пищу для малообеспеченных или бездомных людей во Франции.





