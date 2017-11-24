Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер продолжает посреднические усилия по преодолению политического кризиса в стране. Как сообщило в пятницу издание Bild, глава государства пригласил на общую встречу в Берлине руководителей Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Предполагается, что встреча Штайнмайера с Ангелой Меркель, Хорстом Зеехофером и Мартином Шульцем состоится либо 27, либо 28 ноября во дворце Бельвю, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Правительственный союз в составе ХДС, ХСС и СДПГ в Германии называют "большой коалицией". До недавних пор вариант того, что "большая коалиция" сформирует кабмин, не рассматривался. Обстоятельства изменились после того, как Меркель не смогла договориться о коалиции с другими партиями, и страна оказалась на пороге перевыборов.





