Пучдемон заявил о готовности встретиться с Рахоем

Отстраненный правительством Испании от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон не намерен запрашивать политическое убежище в Бельгии и готов встретиться с премьер-министром Мариано Рахоем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в пятницу в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

"Я совершенно точно не буду запрашивать политическое убежище в Бельгии", - сказал Пучдемон. Он утверждал, что "никогда не был беженцем, несмотря на ложные сообщения, распространяемые испанской прессой". "Я совершенно легально прибыл в Брюссель и никогда не скрывался", - добавил бывший глава Каталонии.

Пучдемон заявил, что "направил Рахою бесчисленное количество предложений о диалоге". "Он буквально мне сказал: "Я не могу и не хочу", - продолжал Пучдемон. "Я хочу и должен говорить с премьером, и именно провести двусторонний разговор, поскольку проблемы, подобной проблеме Каталонии, нет ни в одной другой автономии Испании", - считает он.

"Мы нуждаемся во встрече, диалоге", - добавил бывший глава Каталонии. По его мнению, Мадрид "не может продолжать настаивать на сохранении статус-кво, ведь это является частью сегодняшней проблемы".



