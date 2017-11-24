В селе Цилкар пять человек отравились от утечки газа
В селе Цилкар Арагацотнской области пять человек отравились от утечки газа. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в больницу обратились Нана С. (1972 г.р), Маис М. (1994 г.р), Мери М. (1992 г.р), Арутюн М. (1994 г.р) и Мхитар М. (1967 г.р). Выяснилось, что семья отравилась вследствие утечки газа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.
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