Ученые нашли средство против облысения

Южнокорейские ученые обнаружили две группы белков, препятствующие росту волос. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Journal of Investigative Dermatology, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ходе клинических наблюдений специалисты Университета Йонсей выяснили, что ткани людей, теряющих волосы, содержат повышенное количество белка CXXC5. При соединении с белком DSH он препятствует регенерации волосяных фолликулов.

Исследователи разработали препарат, который блокирует соединение двух белков и стимулирует рост новых волос. Проведенные эксперименты показали, что значительные улучшения проявились уже через 28 суток после начала терапии.

Отмечается, что препарат еще нуждается в доработке, поскольку пока не эффективен для людей, потерявших шевелюру полностью.