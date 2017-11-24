Сирийские оппозиционеры решили направить на переговоры в Женеву единую делегацию

Сирийские оппозиционные группы на конференции в Эр-Рияде договорились сформировать единую делегацию для участия в межсирийских переговорах в Женеве, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Басма Кодмани сообщил в пятницу журналистам, что участники конференции согласились направить в Женеве единую делегацию из 50 человек.

Делегация будет включать представителей всех оппозиционных группы, в том числе Московскую и Каирскую, а также ВКП и Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил, передало из саудовской столицы информационное агентство "Анадолу".