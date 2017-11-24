Эммерсон Мнангагва принял присягу в качестве нового президента Зимбабве

Бывший первый вице-президент Зимбабве 75-летний Эммерсон Мнангагва в пятницу принял присягу в качестве нового главы государства. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил южноафриканский новостной портал News 24, который транслирует церемонию инаугурации с национального стадиона в Хараре.

На высший пост Мнангагва выдвинут правящей партией "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт". До минувшего воскресенья ее возглавлял 93-летний Роберт Мугабе.

21 ноября он согласился уйти в отставку под давлением военных и своих политических оппонентов, включая бывших соратников, грозивших процедурой импичмента.





