Армения не готовится блокировать заключительную декларацию Восточного партнерства: президент Армении Серж Саргсян

Армения не готовится блокировать принятие заключительной декларации саммита стран Восточного партнерства. Как передает «Арменпресс», об этом в Брюсселе завил президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, готовится ли Армения блокировать принятие заключительной декларации саммита стран Восточного партнерства.

«Нет, почему мы должны блокировать? Думаю, что она пройдет в варианте консенсуса», - заявил президент Армении Серж Саргсян.

На замечание о том, что Азербайджан продвигает довольно трудные формулировки, президент Армении Серж Саргсян сказал: «Азербайджан может и продвигает, однако кто приемлет эти формулировки? Я не думаю, что саммит стран Восточного партнерства является той площадкой, где должны обсуждать наши отношения».

Президент Армении Серж Саргсян сказал также, что урегулированием карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, а ЕС в этом вопросе ее полностью поддерживает. По словам президента Армении Сержа Саргсяна, армянскую сторону это полностью удовлетворяет.