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В Брюсселе стартовал 5-й саммит стран Восточного партнерства


В Брюсселе стартовал 5-й саммит стран Восточного партнерства. С приветствием выступили председатель Совета Европы Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Эстонии – страны, председательствующей в ЕС, Юри Ратас.  Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении, президент Армении Серж Саргсян прибыл  для участия в работе саммита Восточного партнёрства ЕС.

24-го ноября   участники саммита - страны ЕС и руководители 6 стран Восточного партнерства наметят пути будущего сотрудничества. Президент Серж Саргсян прибыл  с рабочим визитом в Королевство Бельгии, чтобы принять участие в саммите Восточного партнёрства ЕС. Предполагается, что в ходе саммита состоится подписание соглашения Армения-ЕС, переговоры по которому длились почти 2 года. Соглашение было парафировано в марте 2017 года.

В числе стран Восточного партнерства – Армения, Грузия, Украина, Беларусь, Молдова и Азербайджан.

До начала работы состоялась церемония совместного фотографирования президента Армении Сержа Саргсяна с председателем Совета Европы Дональдом Туском, председателем Еврокониссии Жаном-Клодом Юнкером.



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