Продавщица сразилась с бандитом на ножах

В английском городе Тивертон, графство Девон, вооруженная ножом продавщица заставила убежать грабителя. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Мужчина с балаклавой на голове пришел в магазин незадолго до закрытия. Угрожая 36-летней Лоррейн Маккалиски (Lorraine McCalliskey) ножом, он потребовал деньги из кассы. Однако она закричала и бросилась на него, размахивая собственным ножом.

«Я всегда ждала чего-то такого и подумала: “Вот это и случилось”, — рассказывает продавщица. — Думаю: “Успею ли достать свой нож?”». Маленький нож для бумаги был спрятан у нее под кассой.