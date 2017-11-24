Единое платежное пространство ЕврАзЭС могут сформировать до конца 2019 года

Единое платежное пространство стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) может быть сформировано до конца 2019 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев по итогам второй рабочей встречи глав национальных платежных систем и национальных банков стран СНГ, сообщает пресс-служба НСПК.

"В каждой стране есть свои особенности регулирования, законодательства, культуры, и какие-то вопросы в рамках интеграции с другими платежными системами - участниками рабочей встречи нам придется решать заново. Но мы планируем завершить формирование единого платежного пространства стран ЕАЭС до конца 2019 года", - сказал Комлев.

В свою очередь директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина по итогам встречи отметила, что ее участники уже подготовили многостороннее соглашение в области надзора и наблюдения за деятельностью платежных систем ЕврАзЭС. Она также выразила надежду, что этот документ будет подписан в первой половине 2018 года.



