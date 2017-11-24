Сейм Польши единогласно принял резолюцию касательно армянской общины

Сейм Республики Польша единогласно – 435 голосами «за» – принял касающуюся армянской общины Польши резолюцию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил начальник Управления аппарата Национального Собрания Армении по связям с общественностью и средствами информации Арсен Бабаян.

«В резолюции Сейм Польши, отмечая 650-летие манифеста короля Казимира Великого о даровании привилегий армянской общине, выражает свою благодарность армянской общине за большую роль в истории Польши. Принятие резолюции приветствовали стоя и с аплодисментами», – сообщил Бабаян.

На голосовании присутствовали посол Армении в Польше Эдгар Казарян и представители армянской общины.

При этом Арсен Бабаян напомнил, что в ходе визита председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна резолюцию в связи с 650-летием манифеста принял Сенат Польши.