В Финляндии появится хлеб из насекомых

С 24 ноября на прилавках супермаркетов в Хельсинки появится хлеб, изготовленный с использованием насекомых. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Производить подобный продукт будет компания Fazer, в которой рассказали, что изготовление одного хлебца потребует 70 сушеных сверчков.

Насекомых будут перемалывать и добавлять в муку. Сверчки составят три процента от общего веса готового изделия.

По данным местных СМИ, пока невозможно обеспечить сушеными сверчками все финские пекарни, однако в дальнейшем эта нехватка будет устранена.

Стоимость одного такого хлебца с насекомым составит почти четыре евро.