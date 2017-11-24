В Армении начались сборы с саперами военной базы ЮВО

С военнослужащими инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующейся в Армении начались инструкторско-методические занятия.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, сборы с саперами проводятся под руководством начальника инженерной службы соединения в рамках подготовки к новому учебному периоду и продлятся в течение недели.

На теоретических занятиях военнослужащие изучат тактико-технические характеристики современных миноискателей, состав и характер различных взрывчатых веществ, алгоритм действий по поиску, обнаружению и ликвидации взрывоопасных предметов (ВОП) в ходе занятий по боевой подготовке.

При обучении практическим действиям саперы научатся выполнять более 30 различных нормативов по поиску ВОП на полигонах «Камхуд» и «Алагяз». Занятия будут проходить в составе инженерно-саперных групп и отделений с использованием современных миноискателей ИМП-2, защитных костюмов ОВР-2 «Сокол» и обученных собак минно-розыскной службы.

Всего к занятиям привлечено более 100 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.