Зарплата мэра Тбилиси пойдет на благотворительность

Мэр Тбилиси Каха Каладзе не будет брать зарплату — сумма будет использоваться на благотворительность. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

До победы на выборах в органы местного самоуправления, которые прошли в Грузии 21 октября, бывший футболист Каха Каладзе занимал пост министра энергетики. Вскоре после его назначения на этой должности в 2012 году Каладзе отказался от своей зарплаты.

Кстати, зарплата мэра Тбилиси составляет 3 тысяч 180 лари (более 1,1 тысяч долларов).

Каладзе является одним из самых богатых людей Грузии. Согласно декларации, на его счету более 9,6 миллиона долларов.



