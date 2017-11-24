Температура воздуха в Армении в ближайшие дни понизится

Температура воздуха в Армении 26-го ноября понизится на 4-6 градусов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.



В ночные часы 26-28 ноября в Ширакской и Гегаркуникской областях, а также в горах Котайка, Арагацотна и Вайоц Дзора, столбик термометра опустится до 14-18 градусов мороза.

24-го ноября в Вайоц Дзоре, Сюнике и Арцахе, а 25-го ноября - в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе ожидаются осадки, в горных и предгорных местностях - в виде снега, в долинах - в виде дождя со снегом. 26-28 ноября ожидается погода без осадков.



Ветер – северный, 3-8 метров в секунду.

В Ереване 26-28 ноября днем температура воздуха составит 2-4 градуса тепла, в последующие два дня температура воздуха повысится на 1-2 градуса. 26-28 ноября в ночные часы ожидается 6-8 градусов мороза.