Немецкие социал-демократы согласились на переговоры по формированию правительства

После восьмичасовых переговоров, руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) заявило, что готово к переговорам о формировании правительства страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу немецкая газета Bild.

"СДПГ твердо убеждена, что надо разговаривать. СДПГ не закрыла для себя переговоры", - приводит газета слова генерального секретаря партии Хубертуса Хайля.

При этом блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) подчеркнул, что двери для социал-демократов открыты.

Накануне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провел встречу с лидером СДПГ Мартином Шульцем.

По словам Хайля, партия ожидает итогов переговоров Штайнмайера с руководителями фракций на будущей неделе и дальнейших предложений со стороны президента страны.

Ранее переговоры по формированию правительства "Ямайка" (цвета ямайского флага соответствуют символическим цветам партий, участвовавших в переговорах: черный символизирует блок ХДС/ХСС, желтый - свободных демократов, зеленый - цвет партию "Зеленые/Союз 90") не увенчались успехом.

Основными разногласиями, стоящими на пути к достижению соглашения, по-прежнему остаются вопросы в иммиграционной политике и защита окружающей среды.

По итогам прошедших 24 сентября выборов блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.