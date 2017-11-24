Армения и Германия обменялись документами о ратификации соглашений об исключении двойного налогообложения
Армения и Германия обменялись документами о ратификации соглашений об исключении двойного налогообложения на доходы и имущество.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, официальная церемония состоялась 23 ноября в МИД Германии.С армянской стороны протокол подписал посол Армении в Германии Ашот Смбатян, с германской стороны - руководитель отдела по юридическим и консульским вопросам МИД Германии Мария Маргарете Госен.
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