Бейонсе предложила повесить ее на елку
Певица Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды и аксессуаров. Фотографии и цены всех вещей линейки опубликованы на личном сайте артистки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
В коллекцию вошли новогодние шарики на елку с изображениями самой Бейонсе, а также толстовки с ее фотографиями, футболки, наклейки, свитера, детские кофты в рождественском стиле и комбинезоны. Стоимость вещей варьируется от 16 до 85 долларов.
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