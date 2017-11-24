Бейонсе предложила повесить ее на елку

Певица Бейонсе выпустила рождественскую коллекцию одежды и аксессуаров. Фотографии и цены всех вещей линейки опубликованы на личном сайте артистки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В коллекцию вошли новогодние шарики на елку с изображениями самой Бейонсе, а также толстовки с ее фотографиями, футболки, наклейки, свитера, детские кофты в рождественском стиле и комбинезоны. Стоимость вещей варьируется от 16 до 85 долларов.