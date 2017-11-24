Всемирный день отказа от покупок: протест против излишнего потребления

День без покупок (Buy Nothing Day) — международный день протеста против излишнего потребления — ежегодно отмечается во всем мире в конце ноября, в традиционное время начала рождественских распродаж; в Северной Америке, Великобритании, Финляндии и Швеции он приходится на первую пятницу после американского Дня благодарения (в этом году это 24 ноября), остальные страны встречают его на следующий день, в субботу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Акция, зародившаяся в Канаде 1992 году, в первую очередь направлена на снижение сверхпотребления, а также против неравного распределения материальных благ в мире. Сегодня в ней участвуют уже 65 стран. На 24 часа в этот день всем желающим предлагается отказаться от приобретения любых товаров. Некоторые на этом не останавливаются и выключают на сутки всю технику, не пользуются личным автотранспортом и мобильным телефоном.

Также в рамках Дня без покупок активисты устраивают в торговых центрах демонстрации и театрализованные представления, показывают "антирекламные" видеоролики, рассказывающие о проблемах излишнего и бездумного потребления и настойчиво предлагают владельцам кредитных карт уничтожить их, разрезав ножницами.

День отказа от покупок не просто так приурочен к знаменитой "Черной пятнице" — дню начала распродаж, когда в погоне за скидками люди нередко теряют голову. Психологи считают, что в данной акции есть смысл — она привлекает внимание общественности к проблеме сверхпотребления и зависимости от шоппинга.