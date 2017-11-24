Китаянка увидела невесту сына и покончила с собой

В китайском уезде Нинлин, провинция Хэнань, 47-летняя женщина совершила самоубийство, потому что ей не понравилась невеста сына. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Daily Mail.

По официальной информации, ее не устраивал рост девушки. Она считала его слишком низким и грозила покончить с собой, если сын не передумает. Уездное министерство пропаганды заявило в социальной сети Weibo, что женщина поддалась импульсу и исполнила свою угрозу, когда ехала на мотороллере мимо реки.

По другим сведениям, причиной самоубийства стали чересчур высокие запросы невесты. Она требовала, чтобы перед свадьбой ей подарили автомобиль. У родственников жениха не хватало денег для таких дорогих покупок.