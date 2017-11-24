ЕНП поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ в деле мирного урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом сказано в декларации, принятой 23-го ноября на саммите ЕНП в Брюсселе.

«Мы подтверждаем свою полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ в деле мирного урегулирования карабахского конфликта, основанным на международном праве, в частности, неприменение силы и угроз применения силы, территориальной целостности и равных прав, а также права народов на самоопределение. Мы призываем стороны оставаться верными соглашениям о прекращении огня 1994-1995 годов, внедрить механизмы доверия, снизить напряжение на линии соприкосновения, применить механизмы, о которых были договоренности по результатам саммитов в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве»,- сказано в декларации.

Армянская делегация приняла декларацию с оговорками.

Президент Серж Саргсян сегодня с рабочим визитом отправится в Королевство Бельгии, чтобы принять участие в саммитах Европейской народной партии и Восточного партнёрства ЕС, которые состоятся в Брюсселе 23-24 ноября. Находящийся с рабочим визитом в Королевстве Бельгии президент Армении Серж Саргсян 23 ноября в Брюсселе принял участие в саммите Европейской народной партии (ЕНП), который вел председатель ЕНП Жозеф Дол. В саммите принимали участие председатели Европейского совета и Европейской комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского парламента Антонио Таянии, главы государств и правительств ЕС и стран Восточного партнёрства, представляющие входящие в ЕНП партии.

В рамках повестки участники саммита обсуждали актуальные проблемы общеевропейского значения и подготовительные работы саммита Восточного партнёрства, во время которого будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в отраслях, которые определены как приоритетные на Рижском саммите 2015 года.

Президент Серж Саргсян на саммите выступил с речью, в которой коснулся повестки сотрудничества и динамики развития отношений Армения - Евросоюз, важности обсуждаемых на брюссельских саммитах ЕНП и Восточного партнёрства вопросов, подготовленного к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС, а также работы, ведущейся в направлении развития межпартийного сотрудничества.

Отметив, что в этом году исполняется пятилетняя годовщина членства РПА в ЕНП, Серж Саргсян заметил, что несмотря на сравнительно короткий отрезок времени, благодаря совместной работе, РПА полноценно интегрировалась в эту европейскую семью. Сотрудничество ЕНП с РПА, по оценке президента, стало для Армении также одной из важнейших площадок участия в европейской политике.

Серж Саргсян счёл примечательным, что в резолюции Европейского парламента 15 ноября с.г. Армения характеризуется как страна, которая успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства ЕС. Президент заверил, что и впредь Армения будет продолжать руководствоваться именно этой формулой сосуществования.

Президент Саргсян выразил надежду, что сегодняшние обсуждения саммита Восточного партнёрства ЕС будут результативными и удастся сделать общую инициативу более целенаправленной, а результаты – более заметными и осязаемыми для общественности.