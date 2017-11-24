Глава Венесуэлы отметил день рождения под ритмы меренге
10:51, 24 Ноябрь, 2017
Под ритмы меренге и национальной венесуэльской музыки отметил в четверг свой 55-й день рождения президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечает канал VTV, глава государства в свой праздник проводил рабочее мероприятие и вручал ключи от новых 240 квартир жителям одного из районов Каракаса.
В момент проведения церемонии сначала для Мадуро спела известная исполнительница Йорелис Сальседо, а затем на импровизированную сцену вышли исполнители меренге Бонни Сепеда и Омар Энрике. В итоге Мадуро не удержался и пустился в пляс вместе со свой супругой Синтией Флорес.