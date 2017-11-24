Капитан пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" пообещал своей матери, что это будет его последний поход. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет местное издание Gaceta.

"Он сказал, что это будет его последнее плавание на субмарине и после этого он уволится на берег", — сообщила в беседе с изданием мать подводника. Капитан Фернандес женат, у него с супругой трое детей.

Ранее стало известно, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии. ВМС Аргентины сообщили, что располагают информацией об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.

К поискам субмарины присоединились США, Великобритания, Бразилия, Чили, а также НАСА.